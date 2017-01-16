Порошенко: Україна розраховує на плідну співпрацю з адміністрацією Трампа

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.

Порошенко подякував Байдену та всій нинішній адміністрації президента США Барака Обами за поради та допомогу.

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«Дуже розраховуємо на наступництво в нашій спільній роботі з боку нової адміністрації США», - заявив він.

«Сьогодні ми докладно обмінялися думками з паном віце-президентом щодо шляхів подальшої розбудови американо-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної та плідної співпраці з новою адміністрацією», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Байден висловив надію, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну.