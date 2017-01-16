Спільна заява Байдена і Порошенка (подію завершено)

Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден виступають зі спільною заявою за підсумками їхньої зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джозеф Байден 16 січня перебуває з останнім офіційним візитом в Україні.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом подякував йому за віру в Україну.