Геращенко про заяву Савченко щодо Криму: не можна ставитися до України як до свого виборчого округу

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Крим на Донбас ми міняти не будемо. Й Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна - це (не тільки – ред.) Львів і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ», – написала Геращенко.

Вона зазначила, що «не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу - де підтримують , за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо».

Як підкреслила Геращенко, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року, – це є мета держави.

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«І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу - не зіб'є нас зі шляху відновлення ЄДИНОЇ і СОБОРНОЇ УКРАІНИ . Крим на Донбас не міняємо. Донбас не здаємо», – додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливо тільки через тимчасову відмову від Криму.

За її словами, «як би не кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».

«Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.

Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявив, що українська спецслужба надасть правову оцінку висловлюванням нардепа Надія Савченко про те, що Україні слід відмовитися від законних прав на анексований Крим заради деокупації Донбасу.

Зазначимо, після звільнення із кремлівського полону Савченко неодноразово відзначалась скандальними заявами. Зокрема, на початку року, коментуючи події на Майдані у 2013-2014 рр., вона назвала беркутівців "нормальними хлопцями".