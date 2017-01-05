"У них наказ" - Савченко згадала Євромайдан і назвала беркутівців "нормальними хлопцями"

Народний депутат Надія Савченко сказала, що розуміє дії співробітників «Беркута» за часів «Євромайдану», тому що у них був наказ. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Эхо Москвы".

«… я як людина системи, військової якоїсь структури, я більше розуміла той же «Беркут» чому? Тому що у них є наказ. Цього багато хто тоді не міг зрозуміти: «Ось, чому вони не з народом? Кинули б це все». А зараз ось армія стоїть і чекає. Ось, чому вони не воюють, так? Але у них є наказ», - сказала нардеп.

У той же час, за словами Савченко, під час Революції Гідності, вона себе відчувала «розмежувальною стіною».

«І я розуміла, що є ось та група людей (Януковича та інших), які, дійсно, є злом для розвитку українців, і їх політика, і їх потреби - вони просто убивчі для основної маси народу. І я розуміла, що ось ця ось сутичка, коли люди стоять на Майдані по різні боки барикад, не можуть почути один одного, не можуть зрозуміти, що вони говорять про одне й те ж в основному, ними хтось користується. Я розуміла, що жоден камінь не долетить до Банкової, але він потрапить один в одного», - підкреслила вона.

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Савченко також пояснила відео, на якому видно, як нардеп стоїть нібито на боці «Беркута». Парламентар заявила, що просто намагалась зупинити людей, які кидали каміння. Савченко також наголосила, що серед «беркутівців» були «нормальні хлопці».

«І я зрозуміла, що стоять перед нами нормальні хлопці, ну, нічого на них всю агресію спускати. «Беркут» - він стоїть далі, і, якби, навіть і не весь «Беркут» так думає. Ну, просто у всіх є накази, їм сказано «Зупинити», ось вони зупиняють», - сказала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, звільнена з незаконного ув'язнення в РФ, Надія Свченко вважає, що війну на Донбасі можна було б закінчити за 2 місяці.

"...Війну, дійсно, можна було б закінчити, ну, нехай не в один день, але в якісь там 2 місяці її можна було б... І навіть виграти, навіть закінчити, підібрати політичну ситуацію, правильно розставити акценти, правильно зробити чесні заяви в першу чергу. Я не кажу «чесні заяви», коли там «Іду на ви. Я вас буду бити саме тут, в цей час». Немає. Звичайно ж, військова хитрість є військова хитрість. Просто правильно визначити державну політику щодо того, що відбувається, і що ми будемо робити", - заявила вона.