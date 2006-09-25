ЄС підпише нову угоду з Україною за однієї умови

Європейський Союз може підписати нову угоду з Україною лише після її вступу до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Директорату Європейської Комісії з питань країн Східної Європи, Північного Кавказу, країн Центральної Азії Юг МІНГАРЕЛЛІ в ході зустрічі з головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах Віталієм ШИБКОМ.

Ю.МІНГАРЕЛЛІ вважає, що Україна має прискорити своє приєднання до СОТ. «Моє перше сильне послання (від ЄС – УНІАН), яке я хотів би вам передати те, щоб той 21 законопроект (необхідних для вступу України до СОТ – УНІАН) були прийняті якомога швидше», - сказав він, додавши, що тільки після цього можуть бути розпочаті переговори щодо укладення нової угоди між Україною та ЄС. За його словами, мета цієї угоди - дійсна інтеграція економіки України в світову економіку.

Ю МІНГАРЕЛЛІ також висловився за те, щоб окремим пунктом в цій угоді було передбачено питання енергетичного сектору, де, за його словами, у України і ЄС є спільні інтереси.

Ю.МІНГАРЕЛЛІ вважає, що в цій угоді мають бути висвітлені питання по боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми, незаконним обігом наркотиків, управління кордонами та міграційними потоками. «Ця нова угода має краще відображати новий стан наших відносин», - сказав він.

У свою чергу, В.ШИБКО назвав дуже слушними зауваження співрозмовника щодо необхідності вступу України до СОТ.

Він повідомив, що зараз Кабмін розробляє схему, направлену на якнайшвидше подання до Верховної Ради цих законопроектів. При цьому В.ШИБКО зауважив, що не бачить ніяких перешкод для ухвалення вище зазначених законів.

Також він розповів Ю.МІНГАРЕЛЛІ, що український парламент планує провести парламентські слухання з питань вступу України до СОТ.

Як відомо, правовою основою відносин між Україною та ЄС є угода про партнерство та співробітництво від 16 червня 1994 року, яка набула чинності з 1 березня 1998 року.

Як зазначає Міністерство закордонних справ України у довідці, наданій учасникам зустрічі, необхідність в укладенні нової рамкової угоди між Україною та ЄС обумовлюється тим, що, по-перше, у 2008 році добігає кінця термін дії угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та його державами-членами. По-друге, рівень та якість відносин між Україною та ЄС значно вийшли за межі цієї угоди. По-третє, можливість укладання нової угоди закріплено в Плані дій «Україна-ЄС».

Також МЗС України відстоює позицію про те, що нова рамкова угода між Україною та ЄС має бути укладена у формі європейської угоди про асоціацію з визнанням перспективи членства України в ЄС.

За попередніми оцінками, термін дії майбутньої рамкової угоди становитиме від 10 до 15 років.