Заборона на в'їзд меру Перемишля: Польща вимагає від України пояснень

Про це заявила речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда, передає Interia.pl.

"Наразі ми очікуємо офіційної реакції української сторони. МЗС використовує всі можливі аргументи для з’ясування ситуації, що склалася", - зазначила вона.

Крім того, Вайда пояснила, що ця нота пов’язана з проханням мера Перемишля дізнатися деталі рішення України.

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України.

Раніше, 10 грудня 2016 року, у польському Перемишлі учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», який відбувся під патронатом мера міста, вигукували «Смерть українцям». Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».