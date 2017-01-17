В СБУ підтвердили, що меру Перемишля заборонено в'їзд до України

Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про основи національної безпеки України», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України.

Раніше, 10 грудня 2016 року, у польському Перемишлі учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», який відбувся під патронатом мера міста, вигукували «Смерть українцям». Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».