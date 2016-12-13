Посол Польщі побачив "російський слід" в інциденті на марші в Перемишлі, на якому викрикували "Смерть українцям!" (виправлено)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні прес-клубу «Дипломати без краваток» у Києві.

«Сьогодні у нас ситуація така, що Перемишль стає містом провокацій. Механізм такий самий, як у російській гібридній війні. Є якась демонстрація і хтось крикнув: «Смерть українцям!», 10 хвилин - і фільм є в соціальних мережах. А потім із соцмереж він потрапляє у медіа. Ефект такий, як хотіли провокатори. Всі про це кажуть, і є проблема українсько-польських відносин», - заявив Пєкло.

Водночас, наголосив посол, проблем у відносинах поляків та українців немає. «У Польщі є мільйон українців, які працюють і навчаються, і взагалі проблем немає», - додав Пєкло.

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Він також вважає, що до провокацій під час маршу в Перемишлі причетна Москва. «Рука Кремля є. Моя думка така, що для Кремля, для путінської Росії не так просто будувати прокремлівські лоббі в Польщі і Україні, особливо після анексії Криму і війни на Донбасі. Що можна зробити? Найкраще - це посварити поляків та українців, і це можна просто зробити через історію пам’яті», - сказав Пєкло.

Як повідомляв УНІАН, у Перемишлі 10 грудня відбувся «Марш орлят перемиських і львівських» («орлятами» називали бійців польсько-української війни за Галичину 1920 року з польського боку). Організаторами маршу виступили праві організації «Усепольська молодь», «Національно-радикальний табір», неформальна група «Патріотичний Перемишль», а також установа культури Підкарпатського воєводства - Культурний центр у Перемишлі.

Коли колона проходила повз Український народний дім, один з учасників закричав польською мовою: «Смерть українцям!».

Посол у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Україна вимагає провести розслідування антиукраїнського інциденту під час маршу в Перемишлі.