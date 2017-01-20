Парубій про підсумки п'ятої сесії ВР: ми не дозволили дестабілізувати Українську державу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з парламентської трибуни, говорячи про підсумки п'ятої сесії парламенту.

"Я вважаю, найголовніше - ми не дозволили дестабілізувати український парламент і не дозволили дестабілізувати Українську державу", - сказав спікер.

Він висловив переконання, що у "війні, яку веде проти нас Путін, не менше коштів, ніж на фронт, кидається на те, щоб дестабілізувати ситуацію зсередини".

"Слово "відповідальність" є ключовим для нашого парламенту, для нашого уряду і для всіх депутатів", - сказав Парубій.

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Так, спікер наголосив, що "те, що ми не дозволили спровокувати протистояння і дестабілізацію, - це заслуга усіх, кожного, хто, перш за все, є державник, а потім вже - член тієї чи іншої політичної партії".

"Ми зробили багато, але перед нами стоять ще дуже важливі і великі завдання, які мають призвести до української перемоги, до звільнення українських земель від російського окупанта", - підкреслив голова ВР.

Зазначимо, сьогодні відбулось закриття п'ятої сесії ВР VIII скликання.

Відкриття наступної сесії заплановано на вівторок, 7 лютого.