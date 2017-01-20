Сьогодні відбудеться закриття п'ятої сесії Верховної Ради VIII cкликання (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, з 10.00 до 11.00 відбудеться традиційна для п'ятниці Година запитань до уряду.

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З 11.00 до 11.30 заплановано оголошення депутатських запитів, а потім — виступи депутатів.

Після цього має відбутися закриття сесії.

Розгляд жодних законопроектів чи проектів постанов сьогодні не передбачається.

Відкриття шостої сесії парламенту має відбутися 7 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання парламенту через недостатню для ухвалення рішень кількість народних депутатів у сесійній залі.