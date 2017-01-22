ЗМІ: Розкритий СБУ замах планувався на Геращенка, куратор брав участь у захопленні Савченко

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела. Таку ж інформацію передає Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела.

Основний мотив замаху на Геращенка - спроба усунути відомого політика, який є одним із творців основної української й міжнародній бази даних щодо розшуку терористів "Миротворець", а також відомий відкритими антиросійськими поглядами, є медійної фігурою.

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Для виконання замаху підібрали двох раніше судимих українців 1980 і 1978 року народження. Обоє відбували покарання в Криму, після чого виїхали в Росію і звідти прибули в Україну.

За самим Геращенком протягом цього часу терористи організували стеження за місцем проживання і за місцем роботи.

Після отримання доказів злочинних намірів та інформації про наявність у них вибухового пристрою співробітники СБУ здійснили затримання на гарячому.

За даними слідства, свої дії вони координували зі своїм керівником - колишнім громадянином України, російським найманцем Андрієм Тихоновим, який проживає зараз у Бєлгороді (РФ).

У базі розшуку "Миротворець" про Тихонова 31 грудня 2015-го року була розміщена така інформація:

"Зам. командира окремого комендантської полку т.зв." ЛНР". 17.06.2014 р. брав у полон Н. Савченко. Одночасно перебуває на зв'язку у кількох оперативних співробітників спецслужб РФ. Має диверсійну підготовку. Один з кураторів - співробітник спецслужб РФ із позивним "Ельбрус".