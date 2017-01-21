СБУ оприлюднила відео з інструкціями ФСБ для двох українців, які готували вбивство нардепа

Зловмисники планували підірвати автомобіль народного депутата, запасним варіантом був вибух на маршруті його руху,

Були відпрацьовані шляхи швидкого відходу з місця вчинення злочину і втечі в РФ.

У результаті спецоперації вчора ввечері зловмисники були затримані з приведеною в готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата.

Грицак повідомив, що для підготовки вбивства обидва чоловіки прибули в Україну 14 грудня, спочатку в Харків, де вони перебували 5 діб, після чого приїхали в Київ і протягом тижня проводили розвідку, зокрема, вивчали маршрути пересування депутата, автомобілів, на яких він їздить, стежили за місцями роботи, проживання, місцями його ймовірної появи.

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Затримані мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху.

Також Грицак зазначив, що, згідно з перехопленими розмовами затриманих, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію.