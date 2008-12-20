Тимошенко розповіла як ділила з Януковичем повноваження Президента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що коаліція БЮТ і Партії регіонів не відбулася через те, що ця партія наполягала на внесенні змін до Конституції України, які передбачають обрання Президента Верховною Радою, і його повноваження при цьому істотно розширюються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр розповіла в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Вона зазначила, що фактично Партія регіонів пропонувала наділити Президента, що обирається в парламенті, повноваженнями практично в два рази більшими, ніж були повноваження у Президента Леоніда КУЧМИ.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що Партія регіонів пропонувала дати Президентові право своїми указами без згоди Верховної Ради призначати генерального прокурора, голову СБУ, ПР пропонувала «фактично указами Президента вершити правосуддя», призначати губернаторів, тільки вони називалися б префектами.

«Я хочу сказати, що якщо такі повноваження у Президента. президентська форма правління теж має право на життя, але тоді Президент має обиратися всенародно. Тут ми не могли знайти взаєморозуміння, тому що це суперечить всім канонам, практично, які мають бути в Конституції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що, як і раніше, залишається відкритою для співпраці, «і якщо можна це робити на базі формування спільного уряду, якщо це можна робити на базі формування загальних законів і їх ухвалення. Потрібно робити те, що сьогодні можливо, і об`єднуватися навколо того, що сьогодні може служити для об`єднання, а це захистить людей і захистить свою країну – ось наше завдання».