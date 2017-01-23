Порошенко прилетів до Естонії

Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.

Про це йдеться у повідомленні президента у Twitter. Читайте такожРаді пропонують встановити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодомору в Україні «Розпочав офіційний візит до Естонської Республіки», - написав Порошенко. Очікується, що президент України проведе зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором. Також відбудеться зустріч Порошенка з представниками української громади.

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