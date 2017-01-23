Порошенко прилетів до Естонії

12:17, 23 січня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.

Порошенко прибув до Естонії / president.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні президента у Twitter.

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«Розпочав офіційний візит до Естонської Республіки», - написав Порошенко.

Очікується, що президент України проведе зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.

Також відбудеться зустріч Порошенка з представниками української громади.

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Теги: #Естонія