Проросійського політика від Іспанії переобрано президентом ПАРЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було проголошено в понеділок у Страсбурзі в рамках зимової пленарної сесії ПАРЄ.

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Кандидатура Аграмунта, який належить до групи Європейських народників, була єдиною, що була висунута на посаду президента ПАРЄ. Вибори відбуваються кожні два роки.

Переобраний президент відразу зайняв місце в президії та подякував депутатам. «Я буду робити все можливе, щоби вести цю Асамблею вперед», – запевнив він.

Нагадаємо, Аграмунт наполягав на тому, що асамблея повинна зробити все необхідне для повернення в пленарний зал представників Росії.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не бере участь у Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом. Я робив це в умовах повної прозорості, завжди привертаючи до цього обговорення керівників наших політичних груп і інформуючи про цю роботу всіх членів Бюро. Дуже часто я бачив, що деякі групи заважають веденню діалогу, але ми повинні вислуховувати всіх, враховувати інтереси та занепокоєння», - заявив президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, у Страсбурзі сьогодні, 23 січня, розпочинається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 27 січня. Одним з головних питань порядку денного вказано обговорення функціонування демократичних інституцій в Україні.