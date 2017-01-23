Геращенко розповів про чисельність диверсійної групи, яка готувала замах на нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, пояснюючи, чому спецслужба затримала двох підозрюваних ще до того моменту, як вони заклали вибухівку під його автомобіль.

«Ті двоє осіб, яких суд взяв під варту, були затримані в момент, коли вийшли з місця свого проживання і йшли для того, щоб закласти вибуховий пристрій. Якщо ви питаєте, чому спецслужби не довели їх того, щоб вони заклали вибухівку під мою машину і лише тоді були затримані, я відповім - для того, щоб не ризикувати, тому що у такому випадку 400 чи 500 грамів гексогену могло б зірватися по дорозі до мого дому або у дворі будинку”, - сказав Геращенко.

За його словами, в цілому до складу диверсійної групи, яка готувала на нього замах, входили близько 50 осіб. «Хтось з них займався лише стеженням, хтось готувався до здійснення теракту. Зараз слідство встановлює, чи не причетні затримані особи та диверсійна група в цілому до злочинів, які були скоєні в Україні - вбивства, підпали», - заявив Геращенко.

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У відповідь на питання журналістів, чому саме його було обрано мішенню терористів, Геращенко сказав, що його хотіли вбити за причетність до сайту «Миротворець», а також принципову антиросійську позицію.

«Коли мені назвали прізвище особи, яка організувала даний теракт – заслуги цієї особи в боротьбі проти України визнані сайтом «Миротворець». Я не знаю цю людину, вона перебуває в Росії. Її особу встановлено. Я ніколи з нею не зустрічався. Судячи з даних слідства, це пов’язано з моєю активною громадянською позицією, принциповою позицією щодо необхідності визнання агресії РФ і звільнення території України, а також через мою причетність до сайту «Миротворець» – проекту, в рамках якого створена база, довідник на десятки тисяч осіб, які є бойовиками, терористами, сепаратистами і воюють проти нашої країни», – сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка.

За даними СБУ, зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоби він підірвався на місці або під час руху. Згідно з перехопленими розмовами, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію.

21 січня Шевченківський районний суд Києва заарештував зловмисників на два місяці без права внесення застави.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов пов’язав замах на Геращенка з переходом російських спецслужб до нової фази продовження гібридної війни в Україні.