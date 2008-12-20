Тимошенко: Ющенко, Балога та Стельмах збиралися заробити 4,55 млрд.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в результаті незаконних операцій, здійснених через банк «Надра», їх організатори, серед яких - Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, планували заробити 4,55 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За словами прем`єра, з 7,1 млрд. грн., виділених банку «Надра» Національним банком, на повернення депозитів пішло 100 млн. грн., на видачу кредитів - 500 млн. грн., а сума, що залишилася, була конвертована у валюту за курсом НБУ, який був значно нижчим за ринковий курс. Потім, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, з урахуванням зростання курсу планувалося перевести валютні кошти в гривню, і після зміцнення гривні на рівні приблизно 6 грн. за долар знов перевести у валюту.

“Вони планували через таку операцію купити гривню у великому обсязі, потім тримати на рахунках і чекати, поки (курс) гривня-долар стане на своє місце – 6-6,5 грн. за долар, і після цього купити долари… Це давало їм можливість заробити чистими за буквально декілька десятків днів 4 млрд. 550 млн. грн. І безумовно, в цьому були задіяні всі учасники процесу: Президент, голова Нацбанку, пан ШАПОВАЛОВ його заступник, Дмитро ФІРТАШ і Віктор БАЛОГА, який був асистентом всієї цієї операції», - заявила прем`єр.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що цього року дефіциту долара в Україні не було, і за наявності 131,8 млрд. доларів попит був лише на 84,9 млрд. доларів.

“Ці цифри доводять, що ніякого дефіциту долара на внутрішньому ринку України не було”, - сказала прем’єр.