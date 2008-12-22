У ПР думають, що розкусили причини поспіху Тимошенко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що уряд внесе на розгляд парламенту програму своєї діяльності для перестраховки від висловлення недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку перший віце-спікер висловив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, дивною виглядає ситуація, коли уряд на початку другого року своєї роботи, після припинення існування попередньої коаліції, вирішив затвердити програму своєї діяльності.

«Тут просте бажання - про всяк випадок мати рішення, яке буде з правової точки зору захищати уряд протягом року від ухвалення резолюції недовіри», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його думку, інших причин цього вчинку немає.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що сьогодні відбудеться засідання уряду, на якому планується затвердити проект держбюджету, а завтра Кабмін планує подати до ВР проект держбюджету-2009, Програму свої діяльності в кризовий та посткризовий періоди та пакет антикризових документів, які забезпечать додаткові надходження до бюджету.

О.ТУРЧИНОВ звернувся з проханням до ВР завтра у першому читанні розглянути усі антикризові законопроекти з тим, щоб до кінця року, зокрема, у четвер, 25 грудня, повністю ухвалити держбюджет на 2009 рік.