Яценюк: між Ющенком і Тимошенко можливе лише тимчасове перемир’я

В умовах “політичної війни між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО” можливе лише тимчасове перемир’я для вирішення економічних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК в програмі “Свобода слова” на каналі “ICTV”.

За його словами, на сьогодні “вже відбувся чіткий старт президентської кампанії”. Він зазначив, що в ній застосовуватимуться ті ж методи, що й раніше: “треба ж на опонента відро бруду вилити”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що в такій ситуації перспективи співпраці між В.ЮЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО “неймовірно туманні, якщо не сказати безперспективні”. Він зазначив, що старт президентської кампанії збудував “по новому всю політичну архітектуру на 2009 рік”. За його словами, політична боротьба - це “нормальне явище, але те, що є в Україні - це політична війна без правил, без стандартів, тільки задля того, щоб захопити те чи інше крісло”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що можливе було б “тимчасове перемир’я в економічному плані” для прийняття бюджету, антикризових законопроектів, які узгоджені між Президентом, урядом та НБУ. Він переконаний, що “політичного перемир’я не буде”.

Коментуючи своє перебування поза коаліцією в парламенті А.ЯЦЕНЮК зазначив: “я з комуністами в коаліції ходити не буду”. За його словами, на сьогодні фракція КПУ “де-факто присутня в коаліції”, а “де-юре коаліції толком оформленої немає”. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “доки КПУ підтримує формат, який визначений трьома блоками, я підтримуватиму голосуванням окремі законопроекти, але свій підпис під коаліцією ставити не буду”.