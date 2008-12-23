Пинзеника усунули від бюджету?

Сьогодні Кабмін направить у Верховну Раду проект державного бюджету на 2009 рік. «Цей бюджет не для людей зі слабкими нервами», - стисло охарактеризував зміст головного фінансового документа міністр екології Георгій Філіпчук. Як стало відомо «Делу», прибуткова частина бюджету складає 235 мільярдів гривень, дефіцит бюджету - 31 мільярд. Інфляція закладена на рівні 9,5%, ВВП - 0,4%, а курс гривні по відношенню до долара - 7-7,50. Сам проект бюджету був розданий міністрам тільки на вчорашньому вечірньому позачерговому засіданні Кабміну.

Підготовкою бюджету займався перший віце-прем`єр Олександр Турчинов, тоді як міністр фінансів Віктор Пинзеник був фактично усунений від головного фінансового документа країни. «У мене проекту бюджету ще немає і, я думаю, що його не має навіть міністр фінансів», - підтвердив один з міністрів уряду. Вчора в другій половині дня Олександр Турчинов провів консультації з цього питання з депутатами коаліції і міністрами. Сам міністр фінансів Віктор Пинзеник відмовився давати будь-які коментарі і виглядав пригнічено, відзначає видання. Уряд планує представити проект бюджету разом з низкою законопроектів, направлених на мінімізацію бюджетних витрат. «На засіданні погоджувальної ради коаліціанти просили внести до порядку денного на вівторок 17 законопроектів, що стосуються оподаткування, пільг і акцизних зборів», - відзначив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Проте спікер парламенту Володимир Литвин відзначає, що згідно з рішенням Конституційного суду, бюджет не можна приймати в пакеті з іншими законами.

Щоб обійти цю перешкоду, Кабмін планує підготувати спецпостанову про спрощену процедуру розгляду бюджету.

Як відзначають в бюджетному комітеті, вони ще не бачили бюджет. «У нас вже траплялося в історії, що бюджетний комітет розглядав бюджет за один день, це може повторитися і зараз», - пояснив «бютівець» Валерій Писаренко. Таким чином, голосування по бюджету може пройти у четвер.