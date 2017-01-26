Президент Мексики скасував візит до США після різкої заяви Трампа щодо стіни на кордоні

20:11, 26 січня 2017
Політика
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Президент Мексики Енріке Пенья в четвер відмінив заплановану зустріч з американським колегою Дональдом Трампом на фоні наполегливих твітів від президента США з вимогою до Мексики сплатити за будівництво прикордонної стіни.

Президент Мексики Пенья Ньєто / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Президент Мексики Пенья Ньєто повідомив у своєму Twitter, що відкликає свій візит до США, запланований на вівторок, після закликів Трампа до Мексики щодо фінансування будівництва стіни на кордоні.

Трамп заявив в повідомленні у Twitter в четвер, що його мексиканський колега повинен скасувати свій запланований візит до Вашингтона, якщо Мексика відмовляється платити за стіну, яку він планує звести вздовж кордону в рамках реалізації своїх передвиборних обіцянок щодо припинення нелегальної імміграції.

При цьому Ньєто повідомив у Twitter, що «Мексика підтверджує свою волю працювати зі Сполученими Штатами для досягнення угод в інтересах обох країн».

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і посилення політики стосовно нелегальних мігрантів.

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Теги: #Трамп#Мексика#стіна