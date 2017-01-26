Президент Мексики скасував візит до США після різкої заяви Трампа щодо стіни на кордоні

Про це повідомляє Reuters.

Президент Мексики Пенья Ньєто повідомив у своєму Twitter, що відкликає свій візит до США, запланований на вівторок, після закликів Трампа до Мексики щодо фінансування будівництва стіни на кордоні.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.

Трамп заявив в повідомленні у Twitter в четвер, що його мексиканський колега повинен скасувати свій запланований візит до Вашингтона, якщо Мексика відмовляється платити за стіну, яку він планує звести вздовж кордону в рамках реалізації своїх передвиборних обіцянок щодо припинення нелегальної імміграції.

При цьому Ньєто повідомив у Twitter, що «Мексика підтверджує свою волю працювати зі Сполученими Штатами для досягнення угод в інтересах обох країн».

México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і посилення політики стосовно нелегальних мігрантів.