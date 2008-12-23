Ющенко нагадав Тимошенко про два кольори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд розробити бюджет на основі реалістичних макроекономічних показників. Про це глава держави заявив під час наради з представниками місцевої влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за оцінкою В.ЮЩЕНКА, проект бюджету наступного року, внесений нарешті урядом, не є реалістичним. «Бюджет 2009 року, який пропонується, – це трагедія. Це найбільш безвідповідальний документ, який може бути розроблений урядом. Це політична авантюра, з якою не може жити країна. І це пряма відповідальність уряду. Ніхто не може замінити його бачення і його відповідальність», – сказав Віктор Ющенко.

Він закликав радикально змінити бюджетну політику, насамперед уряд має чесно розрахувати її на основі реалістичних макроекономічних показників.

«Не виконати оптимістичний бюджет – це значить не отримати реальний ресурс бюджету. Перевиконати песимістичний бюджет – це значить отримати додатковий ресурс. Це два різні підходи. Політик плануватиме все в рожевих кольорах, але це буде приносити кожний місяць дефіцит фінансування. Професіонал буде планувати бюджет реалістичний», – сказав Президент.

У поточній ситуації, переконаний Президент, економічні та соціальні виклики можна долати чіткою чесною професійною урядовою політикою.

«Для парламенту не політичне протистояння повинно сьогодні бути основним курсом. Не те, яку частину парламенту підкупом і брехнею збити у коаліцію і протиставити другій частині. Сьогодні парламенту треба консолідуюча більшість», – сказав В.ЮЩЕНКО про роль парламенту у подоланні складної економічної ситуації.

Він наголосив, що об`єднавчим фактором має стати здоровий глузд. «Якщо ми говоримо про кольори, нас повинен об`єднувати український двоколір. Це головна політика», – сказав Президент.