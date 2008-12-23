Тимошенко пропонує Раді запровадити податок на великі квартири

Кабінет Міністрів України пропонує запровадити податок на квартири площею більше 150 кв. м.

Про це сказано в законопроекті №3533 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки», внесеному Кабміном в парламент 22 грудня ц.р. Текст документа розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно із пояснювальною запискою, документом передбачається запровадження податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки.

Зокрема, платником податку планується визначити фізичних осіб, зокрема фізосіб-підприємців, а також юридичних осіб – власників будівель.

Об`єктами оподаткування повинні бути будівлі, окрім тих, які перебувають у власності установ і організацій іноземних держав.

Базою оподаткування пропонується визначити загальну площу об`єктів нерухомості, яку визначатимуть на підставі даних, що надаються органами, які здійснюють держреєстрацію прав на нерухоме майно.

Ставки податку з розрахунку на рік становлять 1% суми місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового періоду, за 1 кв. м загальної площі об`єкту оподаткування.

Для платників податку встановлено пільги за кожним видом будівель у таких розмірах: 150 кв. м загальної площі по квартирі, що використовується як основне місце проживання; 300 кв. м загальної площі будинку в разі використання його як основного місця проживання; 100 кв. м загальної площі садового (дачного) будинку; 100 кв. м загальної площі господарських споруд; 30 кв. м загальної площі гаражу.

Ці пільги застосовуються до одного об`єкту нерухомості за кожним видом з перелічених, незалежно від кількості будівель у власності платника податку.

Водночас органам місцевого самоврядування надається право встановлювати додаткові пільги у вигляді зменшення бази оподаткування.

У разі ухвалення закону він набере чинності 1 січня 2009 року.