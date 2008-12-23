ВР прийняла до розгляду проект держбюджету-2009

Верховна Рада України прийняла до розгляду проект державного бюджету на 2009 рік, презентований сьогодні урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Верховна Рада надалі працюватиме над даним проектом документу з тим, щоб він був ухвалений.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, до 12.00 середи, 24 грудня, парламентські комітети та фракції мають подати свої пропозиції до проекту держбюджету для підготовки його до першого читання.

Він наголосив, що в середу о 15.00 відбудеться засідання Бюджетного комітету, який власне й буде акумулювати всі пропозиції. У четвер проект державного бюджету на 2009 рік буде винесено для розгляду його в сесійній залі у першому читанні.

При цьому, за його словами, протягом середи та четверга ВР розглядатиме і прийматиме рішення стосовно тих 17 законопроектів, які стосуються наповнення дохідної частини бюджету. В.ЛИТВИН наголосив, що в залежності від їх ухвалення будуть коригуватися показники держбюджету.

На голосування Верховної Ради виносилася пропозиція від фракції Партії регіонів щодо відхилення даного проекту документу і направлення його до уряду на доопрацювання. Однак цю пропозицію підтримало 198 народних депутатів з 428, зареєстрованих у сесійній залі.