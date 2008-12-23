Регіонали переконані, що бюджет Тимошенко не вирішить жодної проблеми

Фракція Партії регіонів вважає непрофесійним проект державного бюджету на 2009 рік, представлений урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після презентації Кабінетом міністрів проекту держбюджету заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що уряд поспіхом «зістряпав проект держбюджету, про що свідчать основні макропоказники».

«Те, що ми бачимо, - апофеоз загальновизнаного непрофесіоналізму, безграмотності уряду», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що презентований бюджет не вирішить жодної існуючої проблеми, але ще посилить існуючі проблеми.