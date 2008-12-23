Ющенко звинувачує уряд і БЮТ у незаконних оборудках із землею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує уряд і Блок Юлії Тимошенко у незаконних оборудках із землею у Київський області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні у парламенті блокується антикорупційний пакет, внесений ним багато місяців тому. Він зауважив, що в разі ухвалення цих законів багатьом посадовцям і народним депутатам довелось би відповідати перед законом.

Президент навів приклад щодо ситуації з землею у Київській області. «Там працює ціла злочинна група під покровом однієї політичної сили – БЮТ. І доки до кримінальної відповідальності не буде притягнутий депутат цієї групи, ми змагання у Київській області не виграємо», - сказав Президент.

Він зауважив, що все робить для того, щоб в рамках закону були здійснені всі необхідні кроки і була припинена злочинна діяльність, яка «твориться у земельних відносинах і по Київській області, зокрема». «Це робота глави уряду і її політичної сили», - сказав Президент.

Він розповів, що керівник управління земельних ресурсів Київської області був арештований, але під тиском прем’єр-міністра був звільнений. «Робиться це вночі, здається, після 12 год. ночі. Людина, яка виконувала обов’язки керівника земельних ресурсів України, має три судимості – хто його поставив, чиє розпорядження?» - запитав В.ЮЩЕНКО.

Президент також розповів, що людина, яка має велику посаду, «в одному з провідних інститутів, який займається плануванням землі, є учасником злочинного угруповання, має кличку, має все, як полагається і представляє одну політичну силу».

В.ЮЩЕНКО розповів, що отримав десятки звернень від народних депутатів, а також жителів Київської області, в яких розповідається про незаконні оборудки з землею, а також просять допомоги. «Оце все людські підписи простого українського села, де творяться БЮТом через депутата БЮТ і всю ієрархію злочини з землею», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також розповів, що минулого тижня Генеральна прокуратура підготувала подання щодо скасування депутатської недоторканності і арешту «цього жуліка і відкрити кримінальну справу». «Це подання пройшло не більше десяти метрів і було зупинено. Я звертаюсь до вас і хочу сказати: якщо позиції громадськості, журналістів по даному питанню не вистачить, Генеральна прокуратура вже мало що зробить, бо вона знаходиться під таким прикриттям БЮТу і прем’єра, що ці дії будуть марними», - сказав Президент.