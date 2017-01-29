Олланд – Трампу: санкції проти РФ можна скасувати лише після виконання Мінських домовленостей

Президент Франції Франсуа Олланд провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом та закликав його підтримувати Євросоюз у всіх сферах, включно з оборонною. Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає "Німецька хвиля".

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Французький президент порушив питання конфлікту в Україні та наполіг, що санкції з Росії можна знімати лише за умов виконання Мінських угод. "Стосовно Росії глава держави підтвердив своє прагнення продовжувати та інтенсифікувати діалог з усіх питань. Він наполіг, що санкції, накладені через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод", - зазначається у заяві Єлисейського палацу.

Президент Франції також наголосив на важливості Паризької кліматичної угоди, з-під якої раніше Трамп обіцяв відкликати підпис американського президента.

І водночас лідер Франції застеріг американського колегу від економічних і політичних наслідків політики протекціонізму. "У нестабільному та непевному світі, поворот всередину себе буде глухим кутом", - цитує Олланда його прес-служба.

Зокрема, Олланд підкреслив, що альянс НАТО є "незамінним".

Як відомо, у суботу Трамп провів телефонні переговори із Ангелою Меркель, Володимиром Путіним, Сіндзо Абе та Мальколмом Тарнболом.