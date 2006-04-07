Омельченко не здається

Довірені особи кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА оскаржили у Печерському суді столиці закриття Генеральною прокуратурою України кримінальної справи, порушеної прокуратурою Києва за фактом перешкоджання здійснення виборчого права на виборах мера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам Київський міський голова О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Справа знаходиться у Печерському суді для розгляду правомірності дій Генеральної прокуратури щодо призупинення розгляду слідства кримінальної справи», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Крім цього він вважає неправомірним те, що Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів київського мера ще до того, як кримінальна справа, яку порушила прокуратура міста, була закрита Генеральною прокуратурою. «Були допущені порушення, тому що ТВК не могла оприлюднювати результати виборів в той час, коли була порушена кримінальна справа міською прокуратурою», - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він нагадав, що протокол про результати виборів КМТВК підписала 4 квітня о 4.30 ранку, а Генпрокуратура закрила кримінальну справу пізніше. «Тому будемо чекати правосуддя», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу щодо підкупу виборців кандидатом у мери столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Минулого тижня КМТВК прийняла рішення направити в прокуратуру матеріали скарги від кандидата на посаду Київського міського голови О.ОМЕЛЬЧЕНКА щодо визнання недійсними результатів голосування через факти порушення виборчого законодавства Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, зокрема, підкупу ним виборців за допомогою продуктових наборів і спеціальних карток, які нібито гарантують виборцям виконання всіх їхніх вимог у майбутньому.

4 квітня Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену прокуратурою м.Києва, за фактом перешкоджання здійснення виборчого права (ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України) під час голосування на виборах у Києві у зв’язку з відсутністю складу злочину.

4 квітня довірена особа О.ОМЕЛЬЧЕНКА Михайло ПОЖИВАНОВ заявив, що оскаржить у Верховному Суді рішення Генпрокуратури України про закриття кримінальної справи, порушеної щодо підкупу виборців кандидатом на посаду мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Також, за словами М.ПОЖИВАНОВА, він подав скаргу до Шевченківського районного суду Києва щодо підкупу виборців кандидатом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.