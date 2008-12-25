Гриценко каже, що Ющенко і Тимошенко опускаються «нижче плінтуса»

Якщо прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має відомості про протиправні дії Президента Віктора ЮЩЕНКА, то необхідно повідомити про це до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи журналістам, зокрема, заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що В.ЮЩЕНКО нібито навмисно доводить країну до дефолту з метою введення прямого президентського правління і продовження владних повноважень на посаді Президента.

«Якщо така інформація є у прем’єр-міністра, то ці відомості необхідно передавати у Генеральну прокуратуру», - сказав А.ГРИЦЕНКО. При цьому він додав: “Якщо людина це не робить, то сама стає співучасником злочину”.

«Мені здається, що там було більше емоцій – частково виправданих, частково – ні, як для прем’єр-міністра. Але, на превеликий жаль, ці емоції з усіх боків просто знищують владу і носіїв цієї влади остаточно. Незалежно від того, хто кого голосніше називає «злочинцем чи воровкою», обидва при цьому опускаються «нижче плінтуса» і країну опускають так само», - зауважив народний депутат.

Водночас А.ГРИЦЕНКО констатував, що у словах прем’єр-міністра є «частина тривожної інформації».

Говорячи у зв’язку з цим про ситуацію на валютно-фінансовому ринку, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що якби в Україні “була влада, то після перших махінацій на фінансовому ринку голову Нацбанку заарештували б у той же день».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 24 грудня заявляла, що існуюча гра на курсі гривні-долара спрямована на доведення країни до оголошення дефолту, введення прямого президентського правління і, таким чином, продовження владних повноважень В.ЮЩЕНКА на посаді Президента.