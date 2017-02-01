В Білорусі не знають, чи повідомляла Росія про встановлення прикордонної зони

Державний прикордонний комітет Білорусії поки не знає, чи повідомляла РФ про встановлення прикордонної зони у прилягаючих із Білорусією областях – Смоленській, Брянській та Псоквській. Про це заявив офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський, передає ТАСС.

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"На даний момент я не маю інформації про те, сповіщала російська сторона про своє рішення. Оскільки підрозділів органів прикордонної служби на російському напрямку у нас немає", - зазначив офіційний представник прикордонного відомства.

Нагадаємо, глава ФСБ Росії Олександр Бортніков наказав ввести режим прикордонної зони вздовж російсько-білоруського кордону.

Регіональним прикордонним управлінням наказано "установити місця та час в'їзду (проходу) осіб та транспортних засобів у прикордонну зону; організувати встановлення попереджувальних знаків на в'їздах у прикордонну зону".

Наказ набирає чинності з 7 лютого 2017 року. Рішення прийнято для "створення необхідних умов охорони державного кордону РФ".