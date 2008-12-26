Сьогодні депутати можуть повернутися до держбюджету-2009

Сьогодні відбудеться пленарне засідання Верховної Ради, на якому депутати можуть повернутися до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік.

Учора, 25 грудня, Верховна Рада відмовилась ухвалити в першому читанні державний бюджет на 2009 рік. «За» проголосували 223 народних депутатів (при необхідних 226) із 435, зареєстрованих у залі. Не голосувала в повному складі фракція Комуністичної партії України, з фракції Партії регіонів проголосували 4 народних депутатів, із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” - 44 і майже в повному складі підтримали фракції БЮТ і Блоку Литвина.

На голосування парламентаріям відразу ставилася пропозиція Комітету ВР з питань бюджету щодо одночасного голосування за бюджет-2009 і в першому читанні, і відразу в цілому.

Після нерезультативного голосування голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив на голосування пропозицію повернутися до розгляду питання про державний бюджет України на 2009 рік. Але ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. “За” неї проголосувало лише 221 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Коментуючи результати голосування колишній голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК припустив, що наступного дня парламент знову повернеться до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік. В той же час він зауважив, що перспективи прийняття бюджету стали набагато складнішими.

«Бюджет потрібно приймати, бо у випадку його відсутності це буде негативним сигналом як для внутрішнього, так і зовнішнього інвестора», - додав він.

Довідка УНІАН. Бюджет передбачав дефіцит 31 мільярд гривень, 3% від ВВП.

Доходи бюджету урядом було визначено сумою 238 мільярдів гривень (проти 232 млрд. грн. минулого року), у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - сумою 182 мільярди гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - сумі 55 мільярдів гривень. Видатки держбюджету 2009 року мають скласти 266 мільярдів гривень (проти 253 торік), у тому числі видатки загального фонду - сумою 189 мільярдів, а спецфонду - 77 млрд. грн.