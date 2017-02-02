Посольства країн-членів ЄС підтримали План заходів щодо ОРДЛО

Представництво ЄС в Україні та посольства країн-членів ЄС у Києві заявили про підтримку Плану заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, ухваленого українським урядом. Про це повідомляється на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook.

У повідомленні зазначається, що заходи можуть полегшити життя місцевого населення.

«План заходів уособлює важливий крок на шляху до інклюзивного підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Втілення Плану створить можливості для посилення соціальної згуртованості, розбудови миру та примирення в областях, уражених конфліктом. Ми особливо вітаємо зосередженість на забезпеченні свободи пересування вздовж усієї лінії зіткнення, контактів між людьми, доступу до соціальних послуг, у тому числі — освіти», - йдеться у повідомленні.

У той же час у повідомленні наголошується, що для імплементації Плану варто вже виділяти необхідні адміністративні та фінансові ресурси з державного бюджету.

«ЄС готовий надати підтримку за необхідності», - зазначили Предстваництві ЄС в Україні, додавши, що «закликаємо усі політичні сили України підтримати інклюзивний підхід, викладений у Плані заходів».

Як повідомляв УНІАН раніше, за ініціативи української сторони РБ ООН засудила використання важкого озброєння на Донбасі, висловила підтримку територіальної цілісності України.

У заяві Радбезу зазначається, що РБ ООН висловлює серйозну занепокоєність через небезпечне загострення ситуації на сході України і закликав до негайного повернення до режиму припинення вогню.