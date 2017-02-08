Голова МЗС Туреччини 9-10 лютого відвідає Україну
Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в четвер і п'ятницю відвідає Україну з візитом.
Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини.
Чавушоглу і його український колега Павло Клімкін розглянуть усі аспекти двосторонніх відносин і обговорять нові можливості співпраці.
"Крім того, обидві сторони будуть мати всебічний обмін думками щодо актуальних регіональних і міжнародних питань з особливим акцентом на становище кримських татар, а також недавні події в східних областях України", - відзначили в МЗС Туреччини.
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Дводенний візит Чавушоглу збігається з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Україною.
Крім того, на час візиту міністра припадає п'ята зустріч Спільної групи стратегічного планування України і Туреччини.