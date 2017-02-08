Відрадний приз: Кабмін призначив Трояна заступником Авакова
14:21, 08 лютого 2017Політика
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Кабінет міністрів України призначив Вадима Трояна заступником міністра внутрішніх справ.
Трояна призначили на посаду згідно із рішенням Кабміну / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко.
"Щодо кадрових питань - призначення держсекретарів не розглядали. Крім глави Нацполіції, заступником міністра внутрішніх справ призначений Троян", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, Кабінет міністрів призначив Сергія Князєва головою Національної поліції.
До цього тимчасово виконуючим обов’язки керівника поліції був перший заступник голови НПУ Троян.
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