Відрадний приз: Кабмін призначив Трояна заступником Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко.

"Щодо кадрових питань - призначення держсекретарів не розглядали. Крім глави Нацполіції, заступником міністра внутрішніх справ призначений Троян", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, Кабінет міністрів призначив Сергія Князєва головою Національної поліції.

До цього тимчасово виконуючим обов’язки керівника поліції був перший заступник голови НПУ Троян.