Кабмін призначив Князєва главою Нацполіції

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Кандидатуру Князєва за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вніс прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, кандидатуру він обрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Читайте такожАваков запропонував Кабміну кандидатуру на посаду голови Нацполіції (фото)

"На вулицях має запанувати спокій, українці мають відчути себе у безпеці", - заявив Князєв.

Як повідомляв УНІАН, конкурс на посаду голови Нацполіції було оголошено після звільнення в листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

Конкурсна комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Авакову на посаду голови Нацполіції трьох кандидатів – Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського і Князєва. Міністр обрав кандидатуру генерала поліції Князєва.