У МЗС засуджили акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі

«Системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-польським відносинам», - це йдеться в коментарі МЗС.

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У МЗС заявляють: «Разом з польськими партнерами працюємо над позитивним порядком денним наших двосторонніх відносин. Одним із прикладів цього стала активізація роботи Українсько-польського Форуму партнерства, робоче засідання української частини якого відбулося у Києві 7 лютого».

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, 8 лютого, невідомі розмалювали цегляну огорожу і будівлю Генерального консульства Республіки Польща у Львові написами і червоними плямами.