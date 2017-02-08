У Львові невідомі розмалювали будівлю Генконсульства Польщі написами й червоними плямами

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, на стіні огорожі території консульства по вул. Івана Франка, зроблено напис: «Наша земля – 1», а на стіні безпосередньо будівлі Генконсульства - дві плями червоної фарби.

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Напис і фарбу на стіні було виявлено сьогодні вранці. Наразі офіційної заяви до правоохоронців від представників Генконсульства не надходило, на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

Як передає кореспондент УНІАН, відстань від огорожі до будівлі консульства становить близько 10 метрів, територія консульства перебуває під цілодобовою охороною та відеонаглядом. Червоні плями фарби розташовані на стіні біля однієї з камер відеоспостереження.