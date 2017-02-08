У Європарламенті закликали Росію звільнити Сущенка

Про це вона написала у Twitter.

«У його день народження і у 131 день його перебування в Лефортовській в'язниці я закликаю: відпустіть сфальшовано обвинуваченого. Звільніть Сущенко», - заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року у Москві затримала власного кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

За рішенням Лефортовського суду Москви, Сущенко залишатиметься під вартою до 30 квітня.