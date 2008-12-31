У Газпромі нічого не знають про візит Тимошенко

У російському ВАТ «Газпром» наразі не підтверджують інформацію про намір провести сьогодні переговори з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з питань постачання природного газу в Україну 2009 року.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Також прес-секретар глави уряду України Марина СОРОКА сказала «РІА «Новости», що підтвердження сьогоднішнього візиту Ю.ТИМОШЕНКО в Росію поки що немає.

"Підтвердження візиту до Москви поки що немає", - заявила М.СОРОКА.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО планує сьогодні вирушити до Москви для проведення переговорів щодо газу.

30 грудня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що контракти на постачання середньоазійського газу з Росії до України може бути підписано вже 31 грудня.

Він зазначив, що зараз НАК «Нафтогаз України» цілком розрахувалася за імпортований російський газ 2008 року, й таким чином процес з підготовки контрактів на подальше постачання газу в Україну розблоковано.