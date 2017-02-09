Яценюк вимагатиме збільшення фінансування "стіни" на кордоні з РФ

Про це Арсеній Яценюк сказав під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, який проводиться Фондом «Відкрий Україну» в Києві.

«За два десятиліття жодний уряд, жодна влада не взялася до будівництва українсько-російського державного кордону. В 2014 році ми розпочали цей проект», - підкреслив він.

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Арсеній Яценюк нагадав, що під час його перебування на посаді Глави Уряду був остаточно затверджений проект так званого розумного кордону, а його вартість була зменшена вдесятеро порівняно з попередніми підрахунками. «На превеликий жаль, фінансування у зв’язку з тим, що я не прем'єр-міністр, суттєво зменшено. Але більш як 10% цих робіт ми зробили. Якби фінансування йшло так, як було запропоновано моїм урядом, в кінці 2018 року в нас був би вже збудований кордон», - сказав він.

В цьому році, нагадав лідер «Народного фронту», на зведення державного кордону передбачено лише 200 мільйонів гривень.

Арсеній Яценюк повідомив, що він та фракція «Народного фронту» звертатиметься до Прем'єр-міністра з цього питання: «Я знаю, що і Уряд, і Прем'єр-міністр, і Міністерство внутрішніх справ, і Державна прикордонна служба, - всі стоять за завершення реалізації цього проекту».

«Моя позиція дуже чітка: кордон між Україною і Росією буде побудований. Хто виступає проти будівництва державного кордону? Телеканал «Інтер» і колишній глава адміністрації Януковича Льовочкін, інколи - фракція «Батьківщина», яка зараз голосує разом із Опозиційним блоком і хоче реалізувати мрію про широку коаліцію з Партією регіонів, та ще декілька напівадекватних депутатів, які фактично грають проти своєї країни», - сказав він.

Арсеній Яценюк також зазначив, що Балтійські країни також почали зведення державного кордону за українським зразком.

«Кордон – це перша лінія оборони. Не маючи цієї першої лінії оборони, як ми будемо захищати країну?» - додав лідер «Народного фронту».