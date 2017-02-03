Змусити Росію поважати мінські угоди можливо лише посиленням санкцій і єдністю - Яценюк

«У Російської Федерації немає жодного наміру виконувати Мінські домовленості. Є тільки один намір - повернути Україну назад в сферу російських інтересів. Єдиним можливим рішенням є посилити санкції і всім країнам вільного світу залишатися об’єднаними», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у прямому включенні на телеканалі BBC у п’ятницю, 3 лютого.

«Росія незаконно анексувала Крим. Президент Путін дав наказ вторгнутися і в Крим, і в Східну Україну. Вони збили MH-17. Вони фактично відмовилися від деескалації ситуації в рамках Мінських домовленостей. Росія розгорнула свої регулярні війська на Сході України. Російські війська почали наступальну операцію проти українського народу», - підкреслив він.

Яценюк наголосив, що кількість загиблих на Сході України зростає: «За останній тиждень ми втратили десять людей. 66 отримали поранення».

«Ми бачимо, що в Російської Федерації немає жодного наміру виконувати Мінські домовленості. Є тільки один намір - повернути Україну назад в сферу російських інтересів», - наголосив лідер «Народного фронту».

Він підкреслив, що єдиним можливим рішенням є «посилити санкції і всім країнам вільного світу залишатися об’єднаними».

Відповідаючи на запитання щодо позиції США стосовно ситуації на Сході України, Яценюк нагадав промову посла США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі: «Вони дотримуються тієї ж лінії, що і їх попередники. Це лінія підтримки світового порядку. Це лінія засудження міжнародних злочинів, скоєних Російською Федерацією».

Він також відзначив виступ прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на з’їзді Республіканської партії у Філадельфії: «Вважаю, що вільний світ об’єднаний, адже Росія несе екзистенційну загрозу вільному світу».

«Україна покладається на двопартійні принципи Сполучених Штатів. Вважаю, що політична машина США захищатиме як свої національні інтереси, так і інтереси вільного світу», - наголосив лідер «Народного фронту».