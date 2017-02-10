Гройсман закликає світових партнерів сформувати "План Маршалла" для трансформації України

Про це він заявив під час Конференції високого рівня «Заохочення та скерування: Перезавантаження українських реформ» у Брюсселі, повідомляє урядовий портал.

Глава уряду зазначив, що у 2014 році Європейський Союз і донори запропонували Україні "Маршал-план". У лютому 2015 року планувалася велика донорська конференція і велася підготовка плану відновлення для України.

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Як тодішній віце-прем’єр-міністр, Гройсман спільно з європейськими колегами розробили покроковий план відновлення України. Він не був втілений, тому що запланована конференція не відбулася і не були прийняті очікувані рішення.

"Я вважаю, що до цього питання треба повернутися. Якщо є запитання, чим Україні можуть допомогти дружні світові, європейські партнери, – це чіткий план відновлення України. Це "План Маршалла", який ми можемо створити спільно, щоб спільними зусиллями пришвидшити трансформацію, зміни, відновити сектори, які є сьогодні ураженими", - наголосив Гройсман.

За його словами, перебудова, переорієнтація, у тому числі економіки, має бути дуже швидкою.

Довідка. План Маршалла (англ. European Recovery Program, Marshall Plan) — програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунута 1947 року держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (почала діяти в квітні 1948 року).