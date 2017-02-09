Гройсман хоче провести аудит консультативної допомоги Україні

Про це він заявив у четвер в Брюсселі під час конференції, присвяченій економічному розвитку України, передає власний кореспондент УНІАН.

"Мені здається, що треба зробити аудит всієї експертної допомоги, яку ми маємо з різних країн світу. І я думаю, що тих ресурсів, які сьогодні наші партнери витрачають на таких консультантів, може вистачити для того, щоб розпочати формування якісного плану Маршала для України", - сказав Гройсман.

Читайте такожГройсман у Брюсселі запевнив, що олігархи не контролюють український парламент

При цьому він висловив думку, що в Україні "консультативної допомоги більше, ніж достатньо". "Я вважаю, треба робити аудит, визначати пріорітети і рухатися далі. Звісно, є ряд важливих консультаційних інституцій і радники, які на справді нам допомагають", - додав український прем'єр.

На переконання Гройсмана, це - "дуже важливе питання". "Я - за аудит і перегляд, який має бути направлений на ефективність цієї підтримки", - наголосив він.