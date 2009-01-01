Тимошенко: світова криза закінчиться так само стрімко, як прийшла

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначає, що за прогнозами експертів, протягом 2009 року світова криза завершиться так само стрімко, як прийшла. Про це Ю.ТИМОШЕНКО наголосила в новорічному привітанні, повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Звертаючись до громадян України, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що підійшов до завершення “надзвичайно складний рік”. “Так, рік, що минає, легким та безтурботним назвати не можна. Він залишив в історії України небачену досі повінь, яка забрала життя багатьох людей. Він приніс війну Грузії, яка не залишила осторонь і нашу країну. Нарешті, 2008-й відзначився світовою фінансово-економічною кризою, найжорстокішою за всі роки. Кризою, яка змінила світ, змінила життя кожної людини, кожного підприємства, яка, на жаль, докотилася і до України”, - сказала глава уряду.

Водночас вона наголосила, що в 2008 році, на відміну від багатьох інших країн, які внаслідок кризи вже отримали різке падіння економіки, зрив виконання бюджетів, Україна, все ж таки, продемонструвала річне зростання ВВП та перевиконала бюджетні доходи.

Пенсії, заробітні плати бюджетникам, стипендії, державні пільги, допомога родинам при народженні дитини, попри світову кризу, були суттєво в цьому році підвищені та виплачувалися вчасно і в повному обсязі. Так буде і на далі, в 2009 році, пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що саме в 2008 році, в тому числі завдяки виплатам при народженні дитини, почала нарешті збільшуватись народжуваність українців. Наприкінці цього року, консолідувавши зусилля уряду та Верховної Ради, “ми захистили гривню від спекулянтів”. Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла: “ми будемо добиватися від Національного банку зміцнення гривні до економічно обґрунтованого рівня. Це є однією з основ подолання наслідків світової фінансової кризи”.

Прем’єр також подякувала всім селянам та 2008 року за найбільший в історії держави врожай зернових. 2008 рік увійде в українську історію як рік досягнень на Олімпійських та Паралімпійських іграх, де сукупно ми отримали 101 медаль та зайняли рекордно високі місця. Саме в 2008 році ми виправили надзвичайно складну ситуацію, яка була в попередні роки з Євро-2012 та увійшли в нормальний графік підготовки, який забезпечений фінансовими ресурсами, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говорячи про Новий, 2009, рік, прем’єр відзначила: “Легко не буде. Але експертне середовище, прогнозує, що протягом 2009 року світова криза завершиться так само стрімко, як прийшла. Так що нам треба бути сильними та єдиними і ми вистоїмо. Крім того, треба пам’ятати, що кризи завжди завершуються одужанням та підйомом. Так само буде і в нашій країні. Ми будемо боротися за збереження кожного робочого місця, за кожну бюджетну копійку, за збереження кожної зарплати та пенсії, за стабільну, сильну гривню, за спокій кожної дитини, кожної людини”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що уряд має чіткий антикризовий план, і країна вийде з кризи оновленою та сильною.

“Я знаю: коли за святковим столом новорічного вечора збирається вся родина, то виникає така сила любові, натхнення та енергії, які переборють будь-які негаразди і принесуть до кожної родини та в країну щастя та достаток. Так і буде! Зі святом Вас, рідні мої! З Новим роком! З наступаючим Різдвом Христовим! Любові вам, Затишку, Миру та Злагоди! Хай щастить у Новому році - Вам і Україні!”, - відзначила прем’єр у своєму вітанні.