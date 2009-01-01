Ющенко назвав свою ціну на газ

Україна пропонує російській стороні переглянути тарифи на транзит газу, йдеться у заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА, переданій агентству УНІАН.

Як зазначає Президент, «чотири роки тому ціна на газ і рівень тарифу на транзит були предметом однієї угоди. І в цьому є велика логіка, тому що ціна на газ і плата за транзит - це величини, які мають пряму кореспонденцію. Чим більше ціна на газ, тим більше ціна на транзит. Тому що головною статтею витрат по транзиту російського газу є витрати технологічного газу, який використовується для прокачки щорічно близько 110 мільярдів російського газу. Йдеться приблизно про 6-6,5 мільярдів технологічного газу, який Україна щорічна закуповує у Російської Федерації виключно для того, щоб забезпечити технологію транзиту. Таким чином була велика логіка в тому, що одним меморандумом, одним контрактом, гармонізовулися ціна на газ та ціна на транзит».

«Три роки тому такий принцип був порушений - ціна вирішується в рамках одного контракту, ціна на розмір тарифу на транзит вирішується в рамках іншого контракту. Якщо взяти за останні три роки, ціна на російський газ піднялася з 90 доларів, потім 130 доларів, і в 2008 році ця ціна становила майже 180 доларів. Таким чином за три останні роки ціна на російський газ ціна для українського споживача зросла вдвічі. Натомість ціна на український транзит з 1,6 долара США за тисячу кубів газу на 100 кілометрів піднялася до 1,7, або приблизно на 6 відсотків.

Розуміючи нелогічність такого способу гармонізування інтересів, на початку 2008 року між Президентами України та Росії була досягнута домовленість, яка полягала в тому, що українська та російська сторони визнають необхідність переходу на ринкові ціни за газ і відповідно розмір тарифу його транзиту територією України.

Між прем`єр-міністром України і прем`єр-міністром Росії був підписаний меморандум, який власне кажучи, і формує основні засади взаємної політики в галузі визначення ціни на газ і визначення розміру тарифу на транзит. Фундаментальною частиною цією угоди є те, що Україна та Росія беруть на себе відповідальність у найближчі три роки перейти до виключно ринкових відносин як щодо ціни на газ, так і щодо тарифу на транзит російського газу до країн Європейського Союзу та Європи. Виходячи з цього, українська сторона вважає - за основу формування ціни на газ у 2009 році повинна бути взята європейська формула (як це і передбачає меморандум), скоригована на відповідний канікулярний період в три роки, як це зазначено у меморандумі.

Якщо на 2009 рік розрахункова середня річна ціна газу в Німеччині визначена як 280 дол. США, то ринкова ціна на кордоні Росії та України у 2009 році повинна складатися із наступного. 280 дол. США - ціна російського газу в Німеччині, вона зменшується на суму вартості транзиту по території Чехії, Словаччини - а це 33 дол. США, і зменшується на суму витрат по транзиту з розрахунку на 1000 кубів по території України - це 22 долари. Таким чином, 280 доларів коригуємо на транспортні витрати Чехії, Словаччини, України, які в сумі складають 55 доларів, і приходимо до визначення ринкової ціни російського газу на кордоні Росія-Україна - це 225 доларів.

Якщо слідувати заяві «Газпрому», що середньозважена ціна російського газу в 2009 році на європейському ринку очікується 300 доларів, то відповідно ринкова ціна на території України повинна скласти приблизно 245 доларів.

Ми беремо до уваги пропозицію російської сторони, яка назвала 250 доларів як ціну, яка оптимально відповідала російським інтересам. На наш погляд, 250 доларів - це є ринкова європейська ціна, до якої пропонує перейти Росія вже з 2009 року. Ми вважали за доцільне все-таки дотриматися букви і духу меморандуму, підписаного прем`єр-міністрами України та Росії, який передбачає відповідний трьохрічний канікулярний період, де приблизно за ці три роки ми повинні вийти по ціні на газ з розрахунку приросту його 1/3 від ціни, яка сьогодні є як різниця між європейською ціною і ціною газу в Україні. Таким чином, за нашими розрахунками, керуючись меморандумом і домовленістю про трьохрічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.

Ще раз повторюю - ми беремо до уваги те наполягання російської сторони, яке полягає в тому, що, попри домовленості за меморандумом, ціна російського газу в Україні планується 250 доларів за 1000 кубів. Беручи до уваги це, а також те, що розмір транзиту повинен бути змінений на суму тих нових витрат, які український транзитер отримає у зв`язку із збільшенням базової ціни на газ, ми пропонуємо російській стороні підійти до перегляду відповідно й тарифів», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «якщо по відношенню до 2008 року ціна на російський газ в Україні зросла за пропозицією Росії приблизно на 30 відсотків до 250 доларів за 1000 кубів, аналогічну пропорцію повинна витримувати й тарифна політика. Український тариф на транзит мінімум повинний піднятися на ці ж 30 відсотків і становити приблизно 2-2,2 долара за 1000 кубів на 100 кілометрів.

Більше того, якщо ми говоримо про те, що умови меморандуму, підписаного прем`єр-міністрами України і Росії, на сьогодні є неприйнятні, і обидві сторони через переговори доходять до порозуміння щодо впровадження ринкових цін як на транзит, так і на газ, ми повинні вийти з того, що сьогодні ціна, яку бере «Нафтогаз України» за транзит російського газу, становить 1,7 долари за 1000 кубів на 100 кілометрів. Для порівняння: транзит Словаччини коштує 4 долари, транзит Чехії - 4 долари, транзит в Німеччині - від 2,5 до 3,9 євро. В Європі є країни, які послугу транзиту оцінюють більше 11 доларів. Навіть є випадки, коли ціна транзиту перевищує 13 доларів».

«Україна сьогодні має найнижчий і тому неекономічний нерентабельний тариф на прокачку російського газу - 1,7 доларів за 1000 кубів на 100 кілометрів. Російська сторона наполягає на тому, щоб цей тариф при ціні 250 доларів за російський газ в Україні залишався незмінним. Таким чином, ті нові витрати, які українська сторона бере на закупку 6 мільярдів технологічного газу для прокачки російського газу територією України до країн Європи, збільшуються. Солідарні витрати на транзит, - підкреслюю, тільки з росту ціни на російський газ в Україні, - зростають більше ніж на півмільярда доларів. Залишаючись в транзиті в розмірі 1,7 при умові, що ціна російського газу в Україні зростає в 2009 році до 250 доларів, таким чином НАК «Нафтогаз України» отримує некомпенсованих, неврегульованих близько півмільярда доларів нових видатків. Бюджет НАК «Нафтогазу» не має можливості знайти компенсатори в такій сумі. Бюджет України не може брати на себе фінансування невідкомпенсова них витрат по транзиту, оскільки це питання відноситься виключно до ринкового врегулювання», - зазначив Президент.

І тому, наголосив він, українська сторона закликає російську сторону «чітко триматися букви і духу меморандуму, який був підписаний у 2008 році прем`єр-міністрами обох країн. На думку української сторони, цей меморандуму правильно передбачає щорічне пропорційне збільшення як ціни на газ, так і розмірів тарифу на транзит у найближчі три роки. Це найкраща відповідь для того, щоб як наші партнери в Росії, так і їх партнери в Україні максимально швидко адаптувалися до нових параметрів ринку в даному секторі. Ми виходимо з того, що якраз меморандум дає повну всеосяжну відповідь на те, як потрібно поступати у таких чутливих непростих питаннях, як формування нової договірної ціни на газ, що поставляється «Газпромом» в Україну, чи такого не менш важливого питання, як встановлення економічно обґрунтованих конкурентних європейських тарифів на ціну транзиту».

«Ми ще раз закликаємо суб`єктів господарювання, в першу чергу «Газпром» Росії і «Нафтогаз України», знайти компенсатори, знайти відповідні інструменти для того, щоб виконати у повному обсязі ті домовленості, які ми маємо з Російською Федерацією щодо врегулювання цих питань в рамках підписаного меморандуму».