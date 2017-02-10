Кількість українських туристів у Туреччині торік зросла на 50% – Чавушоглу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

"В мене є подяка українському народу. Кількість туристів з України, які відвідали минулого року Туреччину, зросла на 50%. І ми дуже щасливі, що ми змогли прийняти в нашій країні 1 млн 250 тис. громадян України", - сказав Чавушоглу.

"Ми хочемо збільшити кількість громадян, які здійснюють взаємні поїздки, хочемо збільшити кількість туристів", - зауважив глава турецького зовнішньополітичного відомства.

За словами Чавушоглу, за минулий рік зросла кількість контактів на найвищому рівні, і їх було близько 25-ти. "І ми хочемо, щоби таких контактів було ще більше", - сказав міністр.

Своєю чергою Клімкін подякував Чавушоглу за прийом українських дітей зі сходу України на турецьких курортах.

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"Я хочу, щоб усі це знали, що саме Мевлют особисто як один із провідних турецьких політиків і просто небайдужа людина зоорганізував відпочинок для діток, які постраждали від російської агресії. Це були дві дуже великі групи", - сказав Клімкін.

За словами Чавушоглу, Туреччині було приємно приймати членів родин українських військових в Анталії. "В цьому році ми також будемо готові прийняти в Анталії, в Аланії велику групу військових і членів їхніх родин", - запевнив турецький міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна і Туреччина найближчим часом планують укласти угоду про безвізові поїздки громадян за внутрішніми документами.