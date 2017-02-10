Клімкін анонсував угоду із Туреччиною про безвізові поїздки за внутрішніми документами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"У нас є безвізовий режим, але в майбутньому і громадяни України, і громадяни Туреччини зможуть відвідувати наші країни вже не використовуючи звичайні паспорти, а по внутрішнім документам", - заявив Клімкін.

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"Ми домовились про це. Нам залишилось доопрацювати технічні деталі. Ми дуже сподіваємося, що відповідна угода буде підписана найближчим часом", - додав він.

Своєю чергою Чавушоглу підтвердив, що йде робота над тим, аби громадяни могли їздити в Україну та Туреччину без будь-яких паспортів для закордонних поїздок, використовуючи тільки внутрішні посвідчення особи.

"Наші товариші вже завершили підготовчий етап. На минулому тижні був візит директора Департаменту консульської служби до України разом з його командою з цього приводу", - сказав Чавушоглу.

За його словами, в аеропорту "Бориспіль" було проведене успішне тестування можливості здійснення таких поїздок. Туреччина проведе таке саме тестування у своїх аеропортах і прикордонних пунктах пропуску.

"І я думаю, нам вдасться до початку літнього сезону втілити цей проект", - наголосив Чавушоглу.