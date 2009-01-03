Газпром: відновлення переговорів поки що неможливе

Відновлення переговорів з компанією "Нафтогаз України" про постачання російського газу до України неможливе, оскільки все ще немає відповідної відповіді від української сторони.

Про це заявив віце-президент "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Reuters.

За словами віце-президента компанії, Росія готова виконувати всі свої зобов`язання перед Євросоюзом і вживатиме всіх заходів, щоб примусити українську сторону виконувати свої зобов`язання з транзиту газу для європейських споживачів.

О.МЕДВЕДЄВ сьогодні прибув до столиці головуючої в ЄС Чехії, щоб обговорити російсько-український газовий конфлікт.

Очікується, що після Праги віце-президент "Газпрому" відвідає інші європейські столиці - Париж, Лондон, Берлін, Відень і Брюссель.