Соколовський: Росія внесла в газові відносини політику

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що Росія привнесла в російсько-українські газові відносини політичну складову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Це сором, коли ми на весь світ… Коли протягом вже року не можемо розібратися в таких прагматичних речах взаємовигідної, економічно обгрунтованої співпраці. Не було б політики, було б швидко (вирішено питання – УНІАН), але політику в цей процес привнесла не українська сторона. Якщо ви пам`ятаєте, хто і на якому рівні починав шантаж, вибачте за такий вислів, це не була українська сторона», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що сьогодні Україні і Росії не потрібно будувати відносини на взаємних звинуваченнях і одній державі піаритися за рахунок іншої.

«Чомусь російська сторона не говорить про величезні заборгованості інших країн по лінії поставок газу – тільки про українську заборгованість, чудово знаючи, в якій ситуації майже рік була НАК «Нафтогаз України» і чудово знаючи, що українська сторона в змозі виконати всі зобов`язання щодо транзиту газу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що в ході переговорів російська сторона відмовилася від реструктуризації проплат за поставлений в Україну газ.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зауважив, що Україна в переговорах з Росією демонструє відкриту позицію. «Ми абсолютно відкрито показуємо наші розрахунки, наші обгрунтування і наші технічні можливості, чого не робить російська сторона, на превеликий жаль», - сказав Уповноважений Президента України.