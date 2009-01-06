Новодворська про газовий конфлікт: одні чекісти вкрали щось у інших

Газовою агресією називає нинішній конфлікт між Україною і Росією відома російська правозахисниця Валерія Новодворська.

У прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы"політик сказала: "Коли з газом влаштовують такі фокуси – Білорусії мало не задарма, тому що там немає демократії, а там диктатура, ось за це одержуйте заледве не по сто доларів плюс ще кредит, а Україні, тому що там політв`язнів немає і тому що там демократія і західний вектор розвитку, давайте платіть по 450, - це шантаж і це, взагалі, газова така агресія".

Валерія Новодворська впевнена, що Нафтогаз заплатив за спожитий газ: "Вони заплатили все. І ця компанія «Нафтогаз» з`ясовує відносини з «Газпромом». Між іншим, це з`ясовують відносини вже не українці з росіянами, там ті ж чекісти в цьому «Нафтогазі» працюють. Вони один з одним з`ясовують стосунки. Україна тут абсолютно ні при чім. Україна тут з`являється тільки в якості пропаганди, щоб її зайвий раз штовхнути. Найзабавніше, що одні чекісти вкрали щось у інших. Україна, звичайно, винна... у тому, що вона все-таки не Росія. У тому, що у неї стільки років підряд немає політв`язнів, є справедливий суд, є демократія, є парламентські кризи.

На запитання ведучого, як же потрапили російські чекісти в українську компанію Нафтогаз, правозахисниця відповіла: "Річ у тому, що економіка транснаціональна. І там багато компаній, якими володіють акціонери з Росії, особливо в Східній Україні. Не відбирати ж на цій підставі, не конфісковувати власність, не передавати її до чисто українських рук. Там багато таких проблем. Змичка така з Москвою на рівні економіки. І насправді, ці проблеми можуть бути і з Чехією, тому що там теж скуповували бізнес свого часу росіяни. А хто з них чекіст, хто ні, це документи треба дивитися, ще і особові справи з Луб`янки. На жаль, світ у цьому сенсі недостатньо передбачливий. Не можна нікуди пускати Росію, поки нею правлять чекісти, поки вона підкоряється чекістам, поки тут мавзолей стоїть на Красній площі, поки країна не перейшла з радянської корзини в європейську, ми валяємося все в тому ж радянському кошику з помадою, з черевиками, зі всім іншим, з ядерними ракетами, з такими зовнішніми зв`язками, як Даніель Ортега, Уго Чавес. До світу це може дійти надто пізно... У мене дуже великі претензії до прогресивного людства".